Viva el Primero de Mayo(+Audio)

Mella, Mayo 1. – Las iniciativas no se hicieron esperar en este Primero de Mayo, el Día Internacional de los Trabajadores en esta ocasión y por las medidas de prevención ante los azotes de la Covid-19 no fue el acostumbrado desfile y la tradicional celebración que desbordada plazas y avenidas en toda Cuba.

Las plazas fueron nuestras casas, y los motivos todos por la vida, y en contra del virus que nos acecha.

Aquí no se hicieron esperar las iniciativas de los mellenses para transmitir la felicidad y el entusiasmo de esta fecha, Nancy Varela Alvares, vecina de Calle Segundo Frente del CDR 3 zona 5, no dudó en decorar su corredor y jardín con fotos de héroes y mártires, la bandera cubana y mensajes de solidaridad y amor exhortando a sus vecinos a quedarse en casa.

Ramona Quevedo de la Torre, vecina de Calle los Pinos del CDR 4, también supo disponer cadenetas de colores y pancartas de mensajes de reafirmación revolucionaria.

Estos son solo ejemplos, de los que se vieron dentro de las iniciativas desde casa cumpliendo las medidas para una celebración diferente, pero cargada de alegría y entusiasmo sindical.

El pueblo además se unión al aplauso al que nos convocó nuestro presidente Miguel Días Canel Bermúdez para los trabajadores imprescindibles que no han cesado de laborar en tiempos de pandemia.

En Mella se extendió para los sindicalistas del sector azucarero, tanto agrícola como industrial, los campesinos, agropecuarios que laboran en la producción de alimentos, los trabajadores de la salud, la Policía Nacional Revolucionaria y de todos los sectores que continúan sus funciones.

Otro primero de mayo histórico, cargado de compromiso con Cuba, cumpliendo las medidas de aislamiento social, y con la certeza que desde casa vamos a poder frenar la Covid-19 para volver a plazas y avenidas a multitudinarios desfiles, en el abrazo deseado, como vencedores que hemos sido siempre los cubanos.

The following two tabs change content below.