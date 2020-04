Unidad de factores y del pueblo frente a la Covid-19 (+Audio)

Mella, Marzo 30. – El trabajo para prevenir y enfrentar las incidencias de la Covid-19 en Cuba depende de la multiceptorialidad, que no es más que el funcionamiento en conjunto de Entidad y Organismos, el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba.

En nuestro municipio al igual que en el resto del país ello requiere que diariamente se reúnan factores como Salud, Educación, la Agricultura, las Organizaciones de Masas, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Trabajo y Seguridad Social, Comercio y Gastronomía, Deporte, entre otros, para analizar el cumplimiento de las medidas tomadas por el país y la actualización de las mismas según se va analizando la progresión de los casos y el control sanitario que ello requiere cuando hasta el cierre del día de ayer se confirmaron 20 nuevos casos, para un acumulado de 139 en el país.

En dicho intercambio de trabajo se brinda siempre la situación sanitaria del territorio, información proporcionada por el Doctor Orlando Cruz, Director de salud Pública en Mella quien hace referencia a la pesquisa y a los viajeros que hay dentro del territorio y a los pacientes que presentan cualquier afección respiratoria.

Igualmente la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología presenta detalles de las acciones que se acometen, en voz de Ana Campañá Cobas, Directora de la Unidad, quien hace referencia a las audiencias sanitarias y demás acciones educativas y de control.

La PNR, Transporte y Comercio y Gastronomía aportan al intercambio sobre las orientaciones y el trabajo profiláctico que realizan.

En esta batalla contra la Covid-19 todos tienen su parte, pero se marcha con unidad por el bien ciudadano, apegado a las decisiones de la máxima dirección del país y con el deseo de salir vencedores de esta nueva pelea que libramos los cubanos.

La otra parte le toca a la población, la disciplina y el cumplimiento de estas indicaciones y medidas que ninguna son arbitrarias, todas van a favor de la salud del pueblo.

Vamos a salir adelante, vamos a lograrlo, para ello contamos con la labor quienes nos dirigen, los tiempos actuales exigen confianza y también actuación personal en el cumplimiento de lo establecido y en todo lo que se pueda hacer para preservar la salud individual.

