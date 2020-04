Una realidad que sobresale: El humanismo de nuestra obra (+Audio)

Mella, Abril 14. – Nuestro pueblo tiene mucho amor y compromiso, ejemplos se sobran, podemos mencionar cientos, ahora voy a resaltar a profesores, auxiliares pedagógicos y demás trabajadores de Educación que ante el cierre de las escuelas por las medidas orientadas en el enfrentamiento a la Covid-19, se han puesto a colaborar en distintas esferas y hoy brindan una ayudar muy necesaria a los mayores de 60 años, grupo de riesgo incrementado ante la pandemia.

Nuestros abuelos son importantes, para su protección deben quedarse en casa, aquellos que no tengan familiares que les hagan mandados y otras diligencias, encontraron en el personal de Educación la mano solidaria, la ayuda incondicional como expuso Zusel Chacón Gonzáles, Directora de Educación en Mella, en el Consejo de Defensa Municipal, donde se reconoció la disposición del sector para el impulso de acciones objetivas en estos momentos, como al producción de alimento que es una prioridad de vital importancia.

Nuestros educadores, instructores de arte, personal de servicio del sector ante el llamado del país, pusieron a un lado lápices y clases, arte y labor cotidiana, para dar una lección distinta y especial, la de brindar la mano amiga a quienes ahora mismo precisan de ayuda y no pueden salir de casa y hacer lo que nos toca para el bienestar social.

Así de humana es nuestra obra, así son nuestros maestros que con toda gentileza saben que donde son necesarios es apoyando a las grupos de riesgo y por eso no duraron en salir a prestar una mano amiga.

Cuba salva y ahí es donde esta nuestra principal vacuna contra la Covid-19, en la solidaridad que tenemos entre nosotros y para el mundo.

