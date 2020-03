Una opción en tiempos de Covid-19: El teletrabajo (+Audio)

Mella, Marzo 24. – La Dirección de Trabajo y Seguridad Social resalta hoy en Mella la posibilidad real de implementar el teletrabajo que tiene un respaldo legal en el Código de Trabajo, según la información detallada de la Licenciada Mabisleidis Almaguer Peña, Directora de Trabajo y Seguridad Social en el municipio, teniendo en cuenta las condiciones actuales del país.

Dicha modalidad laboral hoy se busca incrementar en el cumplimiento de las medidas de aislamiento social en la prevención del Covid 19.

Sobre el lugar donde se desarrolla esta opción como forma flexible de empleo, cómo se define el contrato y las condiciones para aplicarlo se brindó detalles en la Revista Informativa, Con toda Intención, de esta Casa Radial.

Una de las normas del teletrabajo es que requiere del uso de tecnologías de la informatización y las comunicaciones, puede realizarse tanto a tiempo parcial como completo en una amplia gama de actividades y ofrece muchas ventajas para el trabajador y las administraciones, entre ellas una reducción total del desplazamiento, se eliminan el ausentismo, las llegadas tardías y las salidas antes de hora, además de que puede incrementar la productividad laboral.

El cumplimiento de esta actividad y su total aprovechamiento se está choqueando diariamente con cada uno de los Centros Laborales en Mella, por parte de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, que al mismo tiempo realiza labores de capacitación sobre la modalidad.

