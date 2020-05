Un día de las madres distinto e igual de emotivo

Mella, Mayo 7. – La celebración del Día de las Madres atendiendo a las condiciones actuales en el enfrentamiento a la Covid-19 este año va a tener características diferentes, todas encaminadas a evitar aglomeraciones de personas y conductas de riesgo, pero sin olvidad las tradiciones en el agasajo merecido a las madres.

Esta vez se van a vender confecciones de flores en distintos puntos del municipio, así como en la fábrica de corona. También se habilitó una opción novedosa de pedido para centros de trabajo, circunscripciones, las organizaciones de masas y demás, para la cual se debe designar un representante que recoja los encargos y haga el pago correspondiente.

Cabe resaltar que los cake se están vendiendo por organismos, en estos momentos se prioriza a Salud Pública, y el propio domingo se van a expender en los Mercados Ideales, con el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias orientadas.

En la visita al cementerio, para las madres que ya no están, se recuerda la necesidad de evitar aglomeraciones, por eso se está invitando a los pobladores a que no vayan todos el mismo día, pueden comenzar a hacerlo desde mañana que comienza la venta de las flores, sabiendo que las madres viven por siempre en el corazón de sus hijos.

El día de las madres y la tradicional celebración debe hacerse sentida y con amor, como todos los años, pero cumpliendo cada una de las indicaciones sanitarias, recordemos que en Mella hasta este momento no hay ningún caso positivo para la Covid-19, pero no podemos descuidarnos, porque el riesgo existe y es real.

Nuestras madres sentirás de muchas formas el amor de sus hijos, y sobre todo el apego a la vida y en contra de la pandemia.

