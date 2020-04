Un Contingente de victoria, por la vida y en contra de la Covid-19(+Audio)

Mella, Abril 20. – La razón encuentra sentido cuando la entrega va más allá del sacrificio, esta es la premisa del equipo de médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud que fueron abanderados como un contingente de victoria, listo para laborar en el Centro de Aislamiento Municipal contra la Covid-19 en Mella, un servicio vital y por la vida, en tiempos de pandemia.

La Doctora Noidis Núñez Pupo, Especialista en Medicina General Integral, es la encargada de dirigir el funcionamiento de esta institución en el territorio que está ubicada en el Centro Mixto Pablo Cartas Rodríguez. Sobre su funcionamiento y disposición de los trabajadores nos precisó que “se ha visto mucho compromiso y deseo de cumplir la tarea, se formarán grupos de trabajo por 14 días y luego en esa misma cantidad de tiempo estarán también en aislamiento para su protección”.

Según Orlando Cruz Tamayo, Director Municipal de Salud Publica en Mella actualmente el centro de aislamiento dispone de los recursos materiales y del personal especializado para garantizar la atención médica y de Enfermería.

Cuenta con un total de 110 camas destinadas a la vigilancia y el ingreso de los casos sospechosos y de sus contactos, donde se cumple con los requisitos epidemiológicos de guardar la distancia entre las camas, la ventilación de los locales y las normas de seguridad, entre otros, y sobre todo con un personal comprometido con la vida como lo aseguraron el colectivo de enfermeras.

Hasta este minuto no se ha reportado ningún caso positivo para la Covid-19 en este territorio santiaguero, pero ante la situación epidemiológica de la provincia y el país, el riesgo existe y es real. Ello en Mella se traduce en un equipo preparado, y un centro de aislamiento listo, en pesquisas activas y en recomendación constante a la población sobre el cumplimento de las medidas de prevención, de aislamiento social, la protección a los grupos más vulnerables, y el desarrollo de mayor percepción del riesgo para evitar la propagación del peligroso virus.

The following two tabs change content below.