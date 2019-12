Un año que ya se despide con notables resultados (Fotos)

Mella, Diciembre 20. – Cuando falta poco para concluir el año 2019 es válido destacar el desarrollo efectivo de los sectores que apoyan la sociedad cubana. En la educación, la Cultura y el Deporte se concentra la liberación de las fuerzas productivas para llevar de la mano el empoderamiento de la ciudadanía, la reconstrucción de las dinámicas y los proyectos de justicia social.

La Educación en el municipio Mella durante el año 2019, se mantuvo como máxima prioridad y los resultados alcanzados avalan los modos de hacer de un colectivo.

El deporte en Cuba tiene en el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana,es que . Fidel Castro Ruz hizo realidad uno de sus grandes sueños: llevar a todos los rincones del país la actividad física para contribuir al desarrollo físico y moral de las personas, a su salud y preparación integral en aras de enfrentar los crecientes retos de la sociedad moderna.

Desde esta óptica es grande el esfuerzo de quienes laboran en el sector deportivo en el Municipio Mella para alcanzar resultados favorables el cumplimiento de los objetivos e indicadores de trabajo, los lineamientos del Partido y sobre todo el compromiso con el pueblo .

El 2019 llega a su fin y notorios han sido los resultados de esta etapa, no han faltado los desaciertos y la falta de recursos para materializar algunas actividades, sin embargo ello no ha sido un impedimento para obtener cifras significativas. Con respecto al pasado año el sistema deportivo en Mella se propuso rediseñar la estrategia de trabajo y lograron alanzar mejores resultados aumentando la cantidad de Deportes.

Sobresalen la realización de 43 eventos deportivos en la categoría de mayores, el incremento de resultados en las modalidades de Béisbol, Karate, Softbol, Ajedrez, Judo, Boxeo y Atletismo, se reconoce la participación de la atleta mellense Dailín Belmonte en los Juegos panamericanos.

En este sentido fueron seleccionados los 10 mejores atletas del año. Mucho queda por hacer, sin embargo quienes laboran en el sector deportivo en Mella enaltecen una obra que fue concebida para que el pueblo la disfrute.

El sector de la Cultura en Mella es sinónimo de orgullo para los pobladores de este terruño. El calendario cultural se enriqueció con actividades a propósito de la La Jornada por la Cultura cubana en su edición de este 2019, que estuvo dedicada al aniversario 60 del triunfo de la Revolución .Igualmente, resultan esenciales las actividades de impacto en las zona rural de Mella junto a los promotores culturales, los instructores de la brigada José Martí y el movimientos de artistas aficionados.

Los niños del Proyecto Infantil la Colonia que dirige Roberto Rivero Estévez regalaron espectáculos de ensueño en cada presentación, El Teatro, la Música y la complicidad de quienes apuestan por la felicidad fue el regalo de estos pequeños en el 2019, al respecto nos conversa su director

De igual forma destaca el Proyecto Comunitario Bayate Ruta para una Historia,que lidera Luis Joaquín Rodríaguez Ricardo, más conocido como El Estudiante,este 2019 celebraron los 255 años de fundado de un grupo que apuesta por legitimar el arte naif y potenciar el trabajo en la comunidad, este proyecto trajo alegría trae alegría y regocijo a la cultura santiaguera y cubana. Esta vez al obtener el Premio de Impacto Comunitario en Feria de Santa Fé que se realiza cada año en los Estados Unidos y un Reconocimiento Especial en el Segundo Salón Internacional de Artes Visuales Sullana 2019 celebrado recientemente en Perú.

El IV Salón de Pintura Naif Ruperto Jay Matamoros evento cumbre de los integrantes del proyecto contó con la participación de obras de más de 10 provicias del país . El evento es a consolidación definitiva de un sueño : el de abrazar y hacer visible en un haz, cuanto puede aportar el Arte Naif a la Cultura cubana.

Sueños que se materializan gracias al esfuerzo y la dedicación de quienes apuestan por la cultura como la base de la sociedad cubana.

The following two tabs change content below.