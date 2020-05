UEB Acuinor busca más eficiencia

Mella, Mayo 5. – En la Unidad Empresarial de Base, Acuinor (UEB), ubicada en el Consejo Popular Palmarito de Cauto, se labora para sobre cumplir las producciones establecidas en el mes, en el reforzamiento de la obtención de alimentos ante la Covid-19.

Esta UEB pesquera del municipio Mella tiene un total de 122 trabajadores que laboran ininterrumpidamente para garantizar la efectividad de la pesca, en el centro de captura de especies como la Tenca, la Tilapia y la Claria, que son las de mayor rendimiento en este período.

Al respecto Ifraín Torres Sánchez, Director de la UEB dijo- “hasta la fecha nuestros planes se están cumpliendo debidamente, en el presente mes de un plan de 59,5 toneladas alcanzamos un real de 60, diariamente tenemos un promedio de captura de 4 a 5 toneladas”.

La red de comercialización para estas producciones se encuentra dispersa en todo el municipio y también en la provincia, hacia donde se envían parte de las mismas para la elaboración de masas de croquetas y otros surtidos a base de pescado de agua dulce.

El incremento de estas producciones que son extraídas de nuestro Embalse, Protesta de Baraguá, es vital, ya que muchas veces lo que se vende no satisface todas las necesidades en los puntos de venta debido a la alta demanda, de ahí que esta UEB busque optimizar esfuerzos para elevar niveles de producción e incrementar los planes mensuales y crecer así en comercialización.

Una tarea esencial para la sustitución de importaciones, con la cual está comprometida la UEB Acuinor en Palmarito de Cauto, donde los trabajadores continúan brindando un esfuerzo extra y cumpliendo con las medidas higiénico sanitarias para evitar la propagación de la pandemia.

