Se incrementan en Mellas las producciones minera

Mella, Noviembre 4. La Unidad Empresarial de Base (UEB) de Producciones Mineras, ubicada en el Consejo Popular Palmarito de Cauto, hasta el cierre del mes pasado presentó un sobrecumplimiento en sus producciones mercantiles.

Con un total de 3 millones 976 mil pesos recaudados hasta la fecha, contando también con un plan de venta de 6 millones 254 mil pesos, sobrepasan los 4 millones 592 mil a cumplir en este período.

Estos logros han sido posibles gracias al empeño de trabajadores como Alexis Isaac Torres quien recientemente arribó a sus 25 años de trabajo en el centro con buenos resultados en su desempeño diario, labor por la que fue reconocido.

Este trabajador expresó: “Mi tránsito por varias áreas del centro me han dotado de vasta experiencia en las producciones que se realizan en la fábrica, ya sea en la producción de carbonato micronizado o de valores agregados como el talco, polvos faciales entre otros, actividades que hacen que me sienta más comprometido con mi centro laboral. Me siento bien de contribuir con el cumplimiento de los planes de producción como todos mis compañeros y pienso seguir aportando para continuar sobrecumpliendo”.

Seguir incrementando las producciones a partir del esfuerzo del colectivo de trabajadores de la UEB Minera en Palmarito de Cauto es hoy el objetivo que se trazan todos los que laboran en esta entidad para seguir aportando a la economía nacional.

