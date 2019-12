Riendas sueltas a la imaginación en el nuevo Salón de Artes Plásticas Infantil.

Mella, Dic. 11. – El arte es más que un talento, es un proceso de sensibilidad ante la vida. Los niños, interpretan la realidad tal y como la sueñan, su talento especial les permite descubrir la fantasía y la emoción en los sucesos cotidianos. Son verdaderos artistas que revelan la belleza y crean narrativas donde la cultura cubana queda plasmada de la manera más imaginativa.

Una vez más el Proyecto Infantil “Alegría de vivir” del Salón Infantil de Artes Plásticas, deja al descubierto el talento de sus integrantes,desafiando el espacio sideral en el duodécimo salón comunitario que se realizará el 21 de diciembre a las 9 am en el bulevar del territorio .

Con la participación de la Compañía Infantil “La Colonia” la actividad tiene como objetivo reconocer con tres premios y varios reconocimientos a los niños que cada domingo dan riendas sueltas a la imaginación.

Estos niños hacen gala de sus potencialidades para ilustrar un discurso pictórico que capta la fragancia de un jardín, el azul celeste de la campiña cubana, la esencia de la vida que los circunda en verdaderas obras de arte.

Más allá del empirismo, estos pequeños artistas logran captar un pequeño espacio de tiempo como si fuera el lente de una cámara, la diferencia radica en la práctica discursiva, esa que en ocasiones revela sirenas, helados gigantes e incluso la convivencia con animales salvajes.

Esta nueva edición del Salón Infantil de Artes Plásticas, se revela ante el público con obras de un excelente valor estético, sus creadores defienden a ultranza el paisaje y las costumbres de los mellenses, la cotidianidad en combinación con la fantasía matizada por colores vivos que irradian luz propia, escenas mágicas que se vuelven el resultado del desarrollo cognitivo y emocional de los infantes.

La ingenuidad se vuelve el símbolo de la interpretación, el corazón, el impulsor de ideas renovadoras que se edulcoran el lienzo para ilustrar la vida misma.

