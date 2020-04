Responsabilidad individual, determinante ante la Covid-19

Mella, Abril 16. – La responsabilidad individual es un factor determinante para minimizar el riesgo de transmisión del coronavirus, afirmó la doctora Sulié Tamayo Ibáñez, Vicedirectora de Asistencia Médica en el municipio.

El especialista en Medicina General Integral enfatizó que para prevenir la propagación de la Covid-19, se tiene que seguir insistiendo en que las personas eviten los saludos efusivos, las concentraciones en unidades comerciales, los diálogos a menos de un metro de distancia, en el cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan Nacional de Protección.

Aunque en Mella hasta el momento no se cuenta con ningún caso positivo confirmado, es importante que la población cumpla las normas higiénico-sanitarias, a fin de minimizar el riesgo de contraer el virus, calificado el 11 de marzo último como pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Los cubanos nos caracterizamos por expresar en grado superlativo el cariño, pero en ese afán no podemos poner en riesgo a niños, embarazadas y adultos mayores y tirar por la borda todo lo que hace el país para evitar la transmisión.

La emergencia sanitaria que vive el mundo exige un esfuerzo extraordinario y cada día se evalúa la situación del país y se adoptan las medidas necesarias para evitar una mayor propagación de la Covid-19.

Las pesquisas que realizan diariamente los jóvenes estudiantes de medicina siguen cumpliendo con un esencial rol en la detección de ciudadanos que presenten síntomas.

Por eso ese aplauso merecido y necesario que se escucha cada noche en reconocimiento al personal de Salud, debe también materializarse en un accionar responsable, pues es esa la mejor forma no solo de cuidarnos nosotros, sino de cuidar y apoyar a quienes diariamente están en la primera línea del enfrentamiento a la Covid-19 y ponen en peligro sus vidas para salvar otras.

