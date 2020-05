¿Qué estamos haciendo bien o mal?

Mella, Mayo 4. – Cada día se confirman más casos positivos del nuevo coronavirus, una enfermedad que no tiene rostro y que ahora se encuentra en su proceso de transmisión autóctona limitada dentro de la sociedad cubana.

Ante dicha enfermedad cualquier cuidado es poco, y no se ha dejado de insistir para extremar las medidas sanitarias pertinentes para hacerle frente, y sobre todo, quedarse en casa.

Pero aun así nos encontramos en las calles con la insensibilidad, la irresponsabilidad y la desorganización.

Colas por doquier, personas sentadas en parques, niños y ancianos fuera del hogar.

Y luego surge mi pregunta: ¿qué estamos haciendo verdaderamente para prevenir el contagio?

Vuelvo y repito: ante la Covid-19 cualquier cuidado es poco.

Usar nasobuco es no es suficiente. Echarse hipoclorito en las manos no es suficiente.

Pensemos como país, pero pensemos también como seres humanos, en ese personal de la salud que no ha parado de trabajar, en esos miles de personas que han perdido a sus familiares a raíz de la enfermedad.

Al final de cada día, antes de irse a la cama a descansar, pregúntese: ¿qué hice por apoyar a mi país, por cuidar a mi familia?

Dé su aporte para ponerle fin a esta cuarentena, para volvernos a ver, y saludarnos como antes, y salir de casa como antes.

