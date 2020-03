Pueblo de Mella listo para enfrentar el Covid 19

Mella, Marzo 12. – La medidas de prevención contra el Covid 19 están tomadas en Mella y se manifiestan en una serie de acciones que desarrollan sectores y organizaciones de masas como los Comité de Defensa de la Revolución, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, Educación, entre otros, todos bajo el asesoramiento de Salud Pública que tiene el plan de prevención montado e incluye el personal de salud capacitado, salas de aislamiento listas, la logística y la educación de salud a la población.

En este territorio, ya en los círculos infantiles se les están lavando las manos a todos los niños que acuden a estas instituciones y lo mismo se está realizando en demás centros docentes. Así como la higienización de las aulas, comedores y áreas exteriores; desarrollo de matutinos y charlas educativas, y las pesquisas activas para detectar cualquier situación.

Los trabajadores de servicio están laborando en la confección de los nasobuco y Comercio y Gastronomía busca garantizar a la población la cobertura de cloro e hipoclorito de sodio en las unidades asistenciales para la desinfección.

Asimismo se realiza un trabajo integral en los centros laborales donde médicos y especialistas hay realizados capacitaciones para dar a conocer las medidas y las mejores formas de prevenir el virus.

La sede de la Policía Nacional Revolucionaria así como la Emisora Municipal Radio Titán fueron de los primeros centro de trabajo que recibieron la instrucción precisa para luego participar en la difusión.

Es importante precisar que en nuestros policlínicos se están creados los equipos encargados de realizar los controles de foco, si se detectara alguna persona con el padecimiento y se fortalece la vigilancia epidemiológica con la pesquisa a la población y el seguimiento a las personas que entran y salen del país en Mella.

The following two tabs change content below.