Producir más alimentos, significa desarrollo

Mella, Mayo 6. – El Presidente Miguel Díaz-Canel siempre ha insistido en todos los escenarios sobre la necesidad de producir alimentos, una prioridad en la agenda de trabajo del Gobierno.

En nuestro municipio urge incrementar la siembra intensiva de productos de ciclo corto como viandas y verduras de manera escalonada para poder abastecer mercados y cumplir con la demanda del consumo social que es muy importante.

Igualmente hay que hacer un particular énfasis en las acciones para aumentar la distribución de carne de cerdo en la localidad, ya que la misma se lleva a la provincia y aquí se trae para el comercio pero la entrega es tan poca que no se puede vender al pueblo con estabilidad. Lo mismo sucede con los productos de la pesca y otros.

Y es que en medio de esta realidad que ha generado más de un estado de opinión negativo dentro de la población se necesita líneas de trabajo y un diálogo más cercano de las autoridades locales con las direcciones provinciales de las empresas alimenticias para no desproteger el municipio.

Mella no puede quedarse sin el alimento y depende de la gestión del Gobierno y del Partido local transformar la situación, más en estos momentos que nos azota la pandemia.

Asimismo, hay que estimular la agricultura familiar y aprovechar las experiencias de diversos productores particulares.

Hoy los gastos fundamentales de divisas en el país se destinan a los alimentos y el combustible, dos renglones asociados directamente a la producción agrícola, por lo que se precisa la búsqueda de soluciones para una mejor economía y para la sustitución de importaciones.

Porque como dijo nuestro presidente: «Todo lo que hagamos en incrementar alimentos significa desarrollo para el país y eso es muy enaltecedor»

