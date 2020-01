Por un 2020 con una mejor atención de salud

Mella, Enero 22. – El sector de salud pública en Mella cuenta con un total de 1363 profesionales brindando servicios a los pobladores de la localidad y en otras partes del mundo, a través de la colaboración internacionalista.

Los profesionales de las batas blancas buscan este año lograr mejores resultados en la atención médica, tema analizado en la Asamblea de Balance de Salud Pública en nuestro territorio donde además, se definieron proyecciones para erradicar deficiencias, potenciar la calidad y seguir ahorrando en este 2020.

Temas relacionados con la atención especializada, el Programa Materno Infantil, la higiene y epidemiología, entre otros, fueron debatidos en la jornada, en busca de soluciones progresivas para erradicar las dificultades atendiendo a que el sistema de salud cubano es universal, gratuito y accesible a todos los ciudadanos, lo cual se manifiesta en su red de unidades asistenciales en el territorio y su sistema de primer, segundo y tercer nivel de atención médica a través de los diferentes programas priorizados, en cuyo centro de interés sitúan por igual el cuidado del niño, la madre, la mujer y el adulto mayor, así como la prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles que puedan afectar a los pacientes.

Finalmente el Doctor Orlando Cruz Director de Salud Pública en el territorio exhortó a los profesionales de la salud de esta tierra a trabajar más duro, para sostener y superar con creces los resultados alcanzados durante el pasado año, mejorar los indicadores que aún no se cumplen, y brindar una atención esmerada a la población mellense.

