Polígonos productivos en Mella, por más eficiencia alimentaria

Los Polígonos productivos en Mella son una realidad que impulsa la obtención de alimentos con ahorro de portadores energéticos, concentración de recursos y beneficio directo hacia la comunidad.

El primero de estos se creó en el Consejo Popular de Palmarito de Cauto y este se ha tornado de referencia para la constitución de otros en los 7 Consejos Populares del territorio, una forma de seguir impulsando la elaboración de alimentos con el apoyo directo del sector agrícola.

Juan Avelaira Machado, Director de la Alimentaria en Mella dijo a la prensa local que la ventaja de estos polígonos es el acercamiento de los alimentos a la población y el excelente encadenamiento productivo que generan, aporte que reporta directamente al desarrollo local.

Hoy se ha alcanzado un total de 30 productos diferentes que se elaboran en los mismos, sobresaliendo las producciones de licores, caramelos, vinagre, mayonesa, pasta cubana, galletas criollas y otros que se logran en cocinas a base de carbón y otras alternativas criollas.

La venta de estos productos tributa a la circulación mercantil del municipio, además generó nuevos empleos para jóvenes egresados de la enseñanza técnico profesional del sector alimenticio.

Esta iniciativa es totalmente santiaguera, y constituye de Referencia Nacional y es la repuesta de esta provincia al recrudecimiento del Bloqueo Económico Comercial y Financiero que nos impone Estado Unidos.

Una vez más los santiagueros hemos demostrado que: “Sí se pudo, Sí se puede, Y sí se podrá”.

