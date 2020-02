Pedro Poll, Norge Luis Vera y Osmani Romero, junto al pueblo de Mella.

Mella, Febrero 5. – La reciente y esperada visita de Pedro Poll Martínez, Norge Luis Vera Peralta y Osmani Romero Turcás, emocionó en gran medida al pueblo del Conejo Popular de Palmarito de Cauto de este municipio, quienes recibieron a estas glorias del deporte cubano con mucho entusiasmo y con las gradas llenas en el Combinado Deportivo Miguel Alfredo Navarro Artacho.

Pedro Poll Martínez oriundo del municipio Mayarí Abajo, en Holguín, desde pequeño se forjó como pelotero en Mella y fue uno de los deportistas de mejores resultados en las series nacionales de Cuba. Durante su estancia en el equipo, las Avispas de Santiago de Cuba, jugó 20 series nacionales y formó parte de la temible Aplanadora, en sus dos versiones, con las que ganó seis coronas. Entre sus números destacan mil 577 hits, 269 dobles, 92 jonrones, 892 carreras impulsadas y 302 de average ofensivo.

Por su parte Norge Luis Vera Peralta, nacido en el poblado de Siboney, de nuestra Urbe Oriental comenzó desde muy joven a practicar béisbol. Participó en 17 Series Nacionales. Es considerado como uno de los mejores lanzadores del Béisbol cubano de todos los tiempos. Fue integrante del equipo nacional durante varios años. Vera defendió el uniforme de Santiago de Cuba en las Series Nacionales y fue un lanzador dominador por años. En la temporada 1999-2000 logró 17 victorias y un promedio de carreras limpias de 0.97.

Osmani Romero Turcás, nació en Songo – La Maya, fue un destacado pitcher ex integrante del Equipo de Béisbol las Avispas de Santiago de Cuba, campeón nacional, campeón mundial, olímpico y panamericano, identificado como el “Gigante de seboruco”.

Durante la estancia en nuestra localidad de estos deportistas, junto a un grupo de amigos fueron protagonistas de un juego amistoso de beisbol contra peloteros aficionados del territorio, y aunque el juego no tuvo un buen desenlace ante la experiencia de los visitantes, los aficionados palmaritenses mostraron su calidad competitiva y el convite amistoso sirvió para enaltecer el deporte nacional.

Ambos conjuntos disfrutaron del encuentro, y dieron un ameno espectáculo a todos los presentes en el Combinado Deportivo de Plamarito de Cauto, Miguel Alfredo Navarro Artacho, que no dejó margen a dudas de que el beisbol en Mella tiene cantera y muchos adeptos.

