Otro 1ro de Mayo de Victoria

Mella, Mayo 1. – Otro primero de Mayo de victoria, esta vez desde casa, cumpliendo con las medidas de prevención para enfrentar la Covid-19.

Cuba salva y vamos a vencer esta batalla, la celebración hoy abraza la vida y nos enseña el valor de la unidad en estos momentos de pandemia.

Trabajadores: hoy desde distintas iniciativas marcharemos como cuadro apretado pero en familia con nuestros seres queridos y valorando ese granito de arena que podemos aportar para acabar con el virus.

La Covid-19 no sabía que se encontraría con una población capaz de enfrentar las más duras situaciones.

Hoy es en casa la gala político cultural, la fiesta, la algarabía, la cubanía, para mañana poder hacerlo nuevamente en cada plaza y avenida.

La Covid 19 nos ha recordado que unidos, Somos Invencibles

The following two tabs change content below.