Operarios de la campaña antivectorial refuerzan control epidemiológico en Mella

Mella, Marzo 10. Altas temperaturas, humedad y lluvias son recurrentes por esta época del año ante la proximidad de los meses de verano, condiciones que resultan ideales para la proliferación del vector Aedes Aegypti, agente transmisor de virus como el Dengue, el Zika, el Chikungunya y la Fiebre Amarilla.

Este panorama ha sido identificado a tiempo por los operarios de la campaña antivectorial en Mella quienes reconocen que en estos momentos se favorece el aumento de los criaderos de mosquitos, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de saneamiento que existen en lugares públicos aún en el municipio, algunos centros de trabajo y en los patios de muchas viviendas, donde se deposita agua.

Por eso el llamado a la población es evitar confiarse y descuidar el rigor y la disciplina en las acciones dirigidas a la vigilancia integral, y a la eliminación del vector en las viviendas, y sus alrededores, como vía más eficiente para evitar la propagación de estas enfermedades cuando hoy en el territorio solo uno de los 7 Consejos Populares tiene una focalidad positiva y las demás zonas están sin trasmisión.

Para mantener estos indicadores y seguir mejorando los operarios de la campaña manifestaron a la prensa local que de nada valen las estrategias trazadas por las autoridades sanitarias y la solidaridad de los trabajadores de otros sectores, si muchas puertas siguen cerradas al tratamiento adulticida, y en el interior de los hogares el vector se reproduce y prolifera.

Resulta imprescindible que el pueblo apoye y sea el principal garante de la salud, que abran las casas, atiendan a los fumigadores, a los compañeros de vectores; y denuncien a nivel de cuadra los vecinos que hoy no están concientizados de la situación y no favorecen la actividad.

Mayor percepción del riesgo se precisa entonces de parte de los mellenses, más ahora que el mundo muestra un panorama higiénico desfavorable debido al Coronavirus y su alto nivel de infestación.

The following two tabs change content below.