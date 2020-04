Nuestros héroes de batas blancas

Mella, Abril 25. Arribaron al terruño mellense nuestras representantes en el combate directo contra la Covid en los centros de aislamientos en Santiago de Cuba, la Dr Yesenia Tornés Limonta y la Enfermera Imaisi Rozabal Pozo; primeras y genuinas marianas.

Pisan el suelo que las vio nacer por segunda vez, si, es como volver a nacer después de enfrentar, CON PELIGRO PARA SUS VIDAS, de manera solidaria y altruista la Covid19. Ellas forman parte del contingente de batas blancas que enfrenta la muerte para salvar vidas y que pasado su período de aislamiento, llegan victoriosas y con el deber cumplido.

¡LA PATRIA LAS CONTEMPLA ORGULLOSA!

