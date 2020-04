Neyis sabe que todo cuenta (+Audio)

Mella, Abril 8. – Contribuir con la protección de la vida humana en las circunstancias actuales se ha vuelto una prioridad de las mujeres creadoras del municipio, quienes incrementan diariamente la producción de nasobucos desde sus hogares para entregarlos a familiares, amigos y vecinos.

Este es el caso de Neyis Días Mora, una federaba que a sus 70 años de edad y con varios problemas de salud que la hacen más vulnerable ante la pandemia del nuevo coronavirus se mantiene dentro de su hogar aportando en la creación de mascarillas de protección de tela.

Esta emprendedora mujer para enviar esperanza fuerza y agradecimiento a los médicos enfermeras y todo el personal de salud protagonista de esta batalla a nivel mundial aplaude cada noche cuando el reloj marca las nueve, por la magnífica labor de estos soldados de batas blancas.

En el enfrentamiento a la Covid-19 cada acción que se realice cuenta, más aún cuando es un acto humanitario con el fin de salvar vidas.

