Nasobucos hechos desde la Solidaridad y el Amor

Mella, Abril 7. – Los trabajadores de varios grupos de creación del sector estatal del municipio no lo pensaron dos veces para dar su aporte a la lucha contra el coronavirus llevada a cabo en todo el país.

Sin importar horarios extras, ni descansos, están volcados a la confección de nasobucos, de vital importancia para protegernos de la pandemia.

El Talleres La Academia, es uno de los que trabaja ininterrumpidamente en la elaboración de más de 100 unidades en el día.

Al igual que las féminas costureras de la Atelier La Dalia, las que han apoyado la confección de estas mascarillas para la venta a centro de trabajo y su distribución a la totalidad del personal de salud del territorio.

Las federadas que pertenecen al movimiento de mujeres creadoras también han dado se invaluable aporte en los barrios y comunidades, donde han hechos los nasobucos para su familia y vecinos en un acto de mucha solidaridad y amor.

Aquí se confeccionan más de 300 piezas de este tipo diariamente, las que se suministran a la población y a los trabajadores por distintas vías para que todos las usen en estos momentos donde la protección, en la prevención de la Covid-19, es muy importante.

Hasta el momento en Mella no se reporta ningún caso positivo para la Covid-19, se mantienen activas las pesquisas, está listo el centro de aislamiento municipal y diariamente las autoridades locales analizan el cumplimiento de las medidas orientadas para evitar las afectaciones de la pandemia.

Mientras tanto la población está haciendo un uso consciente del nasobuco, pero aún le falta mayor percepción del riesgo.

