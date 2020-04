Mella sin Covid-19, estudiantes de medicina protagonistas en el control sanitario(+Audio)

Mella, Abril 10. – La dinámica del municipio Mella ha cambiado, mientras la población permanece en casa y se impulsan las medidas de prevención ante la Covid-19, un hormiguero de estudiantes de medicina, y otros trabajadores de la salud, amanecen visitando cada vivienda del poblado, mezclados entre los obreros de nuestra industria azucarera, Julio Antonio Mella, que son pesquisados en medio del proceso fabril, al igual que los campesinos y agrícolas volcados a la producción de alimento.

Nadie se escapa, ante la gentileza y el amor de quien han dicho presente, y convierten cada día, visita, paciente con alguna afección respiratoria en la mejor clase que pueden recibir en estos momentos, así de comprometidos están nuestros estudiantes de medicina.

Más de 150 jóvenes, pesquisan hoy en este territorio, hasta comunidades del Plan Turquino llegan, a Pan y Agua, Colás, Regina, Batallan, Mangos de Baraguá, donde quiera que haya un anciano, un niño, una familia, se busca algún síntoma, se identifica la población de riesgo, y se evalúa la situación sanitaria de cada habitante de esta tierra santiaguera.

Mella hasta la fecha no tiene ningún caso positivo para la Covid-19, se han tenido en seguimiento bajo sospecha pacientes en centros de aislamiento de la provincia, pero todos han sido referidos al área de salud sin dificultad. Igualmente se les realiza el control preciso a viajeros.

Todo este trabajo ha resultado precisamente de las pesquisas a tiempo, de estos estudiantes de medicina y otros tecnólogos de la salud, quienes oportunamente han llegado hasta donde ha sido preciso, por eso, la Unión de Jóvenes Comunistas tubo la iniciativa desde el 4 de abril, de solicitar a la industria azucarera un pitazo justo a las 9 de noche, que se funde en un abrazo de agradecimiento y que estremece desde Mella y para el mundo, dedicado a todo el que está en la primera línea en el enfrentamiento a la pandemia, al ejército de las batas blancas cubanas.

