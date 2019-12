Llega nuevamente el Salón Ruperto Jay Matamoros a Santiago de Cuba

Mella, Diciembre 12. – La cultura a través de sus diferentes manifestaciones está comprometida con los públicos en la concepción de mayores espacios recreativos y niveles de formación estética,una herramienta imprescindible para el desarrollo de la sociedad.

El Proyecto Socio Cultural Comunitario “Bayate, Ruta para una Historia”, el Consejo Provincial de las Artes Comité Provincial de la UNEAC y la Dirección Municipal de Cultura en Mella, convocan a los pintores y escultores Naif a participar en el IV Salón de Arte Naif “Ruperto Jay Matamoros” 2019, a realizarse los días 16 y 17 de diciembre del 2019 , dedicado al 105 Aniversario del natalicio de Fernando Boytel Jambull y los 25 de la Fundación del grupo de pintores “ Bayate”.

Desde el año 1981 el municipio Mella desarrolla un movimiento de arte naïf organizado en sus inicios por Manuel Romero Gazcó, Manuel Gómez Morales y los pintores de la comunidad que existían de forma independiente, sin tener un trabajo creativo sistemático.

Esta primera etapa contribuyó a que los pintores asumieran el principio de la unidad entre ellos, vehículo cardinal para desarrollar su afición hacia la pintura. Se fomenta entonces un interés hacia ésta manera de hacer convirtiéndose Mella desde ese momento en referencia nacional del Arte Naif, acontecimiento que da lugar en 1988 al I Salón Nacional de Arte Primitivo, idea propuesta por el artista de las artes visuales en Santiago de Cuba: Alberto Lescay Merencio y consolidada por la Dirección Provincial de Cultura, período en la que inciden diferentes instituciones como la otrora Galería Arte Universal, actualmente Centro Provincial de Arte y Diseño, Taller Cultural “Luis Díaz Oduardo”, Casa del Caribe y la entonces Galería Oriente.

Se hacen partícipes así pintores de diferentes partes del país que se dan cita en este primer evento nacional, inaugurándose exposiciones colaterales en Santiago de Cuba y Mella como escenario principal; durante varios días se genera un intercambios teórico y artístico en el que intervienen especialistas que ponen de manifiesto la importancia del certamen . A partir de entonces, se acuerda por los artistas conceder un carácter bienal en las sucesivas ediciones por el reconocimiento alcanzado; más tarde adquiere una dimensión internacional. Infelizmente hasta el 2001 se realiza el evento, interrumpido por realidades ajenas a los artistas y el comité organizador, limitándose de esta manera el único espacio que existía en nuestro archipiélago encaminado a la confrontación y promoción de este tipo de arte.

En la actualidad se cuenta con el Estudio Taller Arte Naif, Bayate que dispone de un amplio espacio: casa para el trabajo con niños, un sitio propio de los pintores en la comunidad y otro para exponer, investigar, y estudiar el Arte Naif.

En el año 2013 nace el evento “Ruperto Jay Matamoros” dedicado a reverenciar a uno de los artistas más importante en esta manera de pintar en Cuba; Premio Nacional de Artes Plásticas (2000), oriundo del municipio San Luis, por tanto santiaguero. La concepción de este proyecto propone una frecuencia bienal desde el “Estudio Taller Arte Naif Bayate” en Santiago de Cuba previamente colegiado y auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas; con la finalidad de establecer en Cuba un espacio especializado y destinado a la defensa de esta expresión.

Este evento tiene como objetivo que el Arte Naif cubano se convierta en referencia internacional promover las creaciones más auténticas de estos pintores para evitar que se convierta un arte de aeropuerto, de mal gusto e indigno de nuestro verdadero sentir popular y socializar esta pintura en diferentes comunidades donde cada habitante pueda ver reflejada su verdadera identidad.

