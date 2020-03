Llaman a mejorar la eficiencia en la Zafra Azucarera

Mella, Marzo 17. – Hasta este municipio llegaron autoridades de Santiago de Cuba para analizar las principales dificultades que presenta la zafra azucarara en busca de estrategias para mayores niveles productivos en la presenta contienda que lleva un cumplimiento hasta el momento de solo el 40 por ciento del plan.

El encuentro se produjo en la Sala de Eficiencia del Central Azucarero Julio Antonio Mella, donde se evidenció la importancia de nuestra industria que es la única que refina azúcar en la provincia y que hoy presenta una serie de dificultades que han atentado contra la calidad del proceso productivo, en detrimento del cumplimiento del plan previsto que asciende a 28 mil tonales con un real hasta la fecha de 11 mil 500, muy por debajo de lo planificado.

El encuentro estuvo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, Gobernadora de Santiago de Cuba, Eudis Manuel Yejas Fernández, miembro del Buró Provincial del Partido que atiende la esfera agroalimentaria, Luís Daniel Roger Martínez, Director General de la Empresa Azucarera en Santiago de Cuba, junto a los principales representantes del sector azucarero en Mella, tanto de la fábrica como de la parte agrícola, trabajadores de la industria, jefes de turno y otros implicados en el proceso industrial.

Situaciones relacionadas con el corte de la caña, la transportación, la rotura del Molino #1 de la fábrica y el control interno constituyen las principales causas del atraso que hoy presenta la industria en la producción de azúcar, a solo 50 días de finalizar la contienda con un rendimiento de 6.06 de 8.56, demasiado bajo para el aprovechamiento productivo.

Sobre la importancia que reporta para la economía del país la Zafra Azucarera en Santiago de Cuba remarcó nuestra gobernadora: “Hay que aprovechar cada jornada y asegurar que se mueva la fábrica desde las primeras horas de la mañana se debe empezar a moler, la zafra no solo aporta azúcar también generación eléctrica y todos los medios deben estar a disposición del proceso” apuntó.

Lograr revertir cada uno de los inconvenientes que hasta hoy han mellado el proceso productivo, y reponer el tiempo perdido en los días que nos queda es el compromiso que asumieron los trabajadores azucareros de este municipio.

