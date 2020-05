La preparación académica continúa desde el hogar

Mella, Abril 29. – Quedarse en casa no es una campaña publicitaria ni mucho menos, es la medida perfecta para evitar contagiarse de la Covid-19 y apoyar al país en esta batalla contra la pandemia.

Desde el pasado marzo se indicaron las medidas de aislamiento social y dentro de ellas se cerraron las escuelas y otras actividades escolares, comenzando así un proceso docente educativo diferente.

Las nuevas estrategias formativas para hacerle frente a la situación no se hicieron esperar, iniciando la trasmisión de las teleclases para los alumnos desde preescolar y hasta el preuniversitario.

Dichos educandos en estos momentos se encuentran recibiendo los principales contenidos académicos correspondientes, a través de la Televisión Cubana, en sus distintos canales, con horarios de retrasmisión.

– “Yo estoy en quinto grado y por la Televisión (TV) recibo las asignaturas de Lengua Española, Historia de Cuba, Matemática y Ciencias Naturales; a las 11:30 am los Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. Nosotros estamos recibiendo las clases por la TV porque se suspendieron las clases por el coronavirus. Si me quedo con dudas en alguna de las teleclases yo lo apunto en una libreta o le pregunto a mis padres, y si no lo busco en el Libro de Texto”-

Asimismo, como hay niños y adolescentes prestando atención a esta modalidad de estudios, hay otros que aún no han tomado con total seriedad la actual situación. La familia tiene que jugar su papel y preocuparse en apoyar esta tarea tan importante para la formación de nuestros estudiantes.

-“La familia juega un papel muy importante en la colaboración con las teleclases que está brindando el país a los niños que están en las casas, recibiendo el contenido que corresponde a este curso escolar y los padres son el apoyo fundamental, porque ante cualquier duda en el cumplimiento del horario de las teleclases ellos pueden ayudar a que estos niños reciban el contenido completo y contestar en alguna medida o dar alguna idea de cómo resolver las dudas que tengan. Los niños tienen primero que conocer cuál es la situación actual que tiene el país, en qué medida puede afectar a la familia, al país y cuál sería su punto de vista para contribuir a erradicar esta enfermedad, o sea, cuáles serían las medidas que ellos pudieran adoptar, como evitar el contagio y todas estas cuestiones que constantemente se están informando tanto por la radio, la TV y los diferentes medios de transmisión que existen en el país”

Hoy se sigue insistiendo en la postura que debe asumir todo el pueblo con total responsabilidad ante las circunstancias actuales en el enfrentamiento a la Covid-19, cuando aún no se puede determinar cuanto más afectará la realidad cotidiana la pandemia. A la familia le toca asegurar el proceso de aprendizaje a través de la visualización consiente de las teleclases, para la adquisición de los contenidos a vencer en la etapa.

