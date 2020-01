La Alimentaria en Mella pensando como país

Mella, Enero 27. – Los trabajadores de la Industria Alimentaria en Mella celebraron su día el 25 de enero último, con el compromiso de producir alimentos para el pueblo con calidad e incrementar las elaboraciones a partir de rendimientos óptimos.

En este sector se esperan durante el 2020 lograr mayor disciplina, ahorro de materias primas y portadores energéticos, disminuir importaciones, erradicar cualquier manifestación de delito, entre otros objetivos, todos encaminados a mayor elaboración de pan, dulces y otros alimentos para el pueblo.

La industria alimentaria en el municipio inicia una nueva etapa con el empeño y la consagración de hombres y mujeres que laboran en esta actividad tan importante para la población.

Juan Avelaira Machado, Director de la Alimentaria en Mella exhortó a los trabajadores del sector a defender las medidas adoptadas por la máxima dirección del país para impulsar la economía pese al recrudecimiento del bloqueo.

También remarcó en la celebración que durante el 2019 se sobre cumplió los principales indicadores como la producción mercantil y física, y ejecutaron acciones del programa de desarrollo para mejorar las condiciones de trabajo, así como la construcción de una dulcería de producciones finas con venta al mostrador, para la cual se está preparando a los elaboradores con el objetivo de lograr en este año las producciones de esta nueva Unidad.

