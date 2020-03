Habilitan puntos de venta de Cloro a la población en Mella

Mella, Marzo 25. – Continúan las acciones preventivas para evitar el contagio del Covid-19 y el municipio Mella no se queda detrás, aquí la Empresa de Comercio y Gastronomía asegura la venta de hipoclorito de sodio al 1%, en los tres principales Consejos Populares de la localidad.

Hoy se cuenta con 1258 litros de este producto que están siendo distribuidos en los Mercados Industriales de Mella, Palmarito de Cauto y Mangos de Baraguá inicialmente, para luego extenderse a otros puntos que están siendo habilitados.

Un litro de cloro al 1 por ciento por el valor de un peso en moneda nacional es la oferta que bien ha sido recibida por la población, que lo obtiene mediante la libreta de abastecimiento.

Ángel Torres Caraballo, Subdirector de Ventas de la Empresa de Comercio y Gastronomía en Mella, dijo que el producto no puede ser vendido en las unidades donde existan alimentos, por eso se han habilitado estos tres sitio en un primer momento.

“La venta de cloro se va a controlar mediante la tarjeta de consumo para que el proceso sea equitativo y todos los pobladores puedan adquirirlo, por tanto mientras la provincia nos esté asignando el cloro estaremos vendiendo a la población para que mantengan la higiene y pueda desinfectarse las manos y otras superficies de contacto”, apuntó.

La solución de cloro al 1 por ciento es uno de los recursos necesarios para el proceso de desinfección, la venta controlada de este producto forma parte de las medidas que toma el país en la prevención de la propagación de la COVID-19, para lo cual es fundamental el lavado constante de las manos y la desinfección de las superficies.

