ETECSA ofrece soluciones

Mella, Noviembre, 29 – A diario muchas personas se dirigen a los centros de telecomunicaciones de ETECSA, o en los barrios donde residen los agentes de telecomunicaciones para comprar una tarjeta propia, recarga nacional o internacional, de internet .

En no pocos casos la numeración de las tarjetas se ha visto afectada por un mal rasgado, situación que se agrava con el tiempo teniendo en cuenta que el material utilizado para cubrir el código en ocasiones está duro o difícil de raspar.

Para explicar qué se debe hacer un cliente de ETECSA en una situación así conversamos con Orialis Puebla Guiber, Jefa de la Oficina Comercial de ETECSA en Mella.

“Siempre que los clientes enfrenten una situación como esta pueden dirigirse a nuestra Oficina Comercial y daremos solución al asunto teniendo en cuenta las condiciones de la tarjeta“. Por ejemplo, si la tarjeta está rota o usada, evidentemente no se repondrá, se supone que el daño está solo en el rasgado.

Es válido que nuestros clientes sepan que esta operación la pueden realizar desde cualquier Centro de Telecomunicaciones en el país. Una explicación que debemos poner en práctica cuando te encuentres en una situación como esta.

