Etecsa ante la Covid-19 más eficientes y ágiles

Mella, Marzo 27. – La Oficina Comercial de ETECSA en el municipio implementa nuevas medidas para el enfrentamiento a la Covid-19 en cuanto a la atención a la población y a los servicios que prestan.

Las mismas responden a variaciones en el sistema de trabajo habitual, cambios de horario, mediadas sanitarias para la protección del personal y evitando la aglomeración innecesaria de los usuarios.

Al respecto Orialis Puebla Guiver, Jefa de la Oficina Comercial de Etecsa – dijo – “que la Unidad Comercial brindará servicios en el horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, exigiendo a todo el personal la desinfección de manos y pies y el uso del nasobuco, así como la no aglomeración y la separación de un metro entre cada usuario.

Sin dejar de garantizar las operaciones vitales para el funcionamiento de los servicios se limitarán aquella donde el usuario tenga que hacer acto de presencia en la oficina como los procesos de actualización de contratos, de adjudicación o traspasos de titularidad, reportes de llamadas para la telefonía móvil, cambios de números, a no ser altamente justificado, entre otros.

Se detienen movimientos de comercialización como altas por continuidad, cambios de montaje, altas suplementarias, configuración de terminales.

Igualmente se prohíbe la entrada de menores a la Oficina Comercial de Etecsa y salas de navegación. Por otro lado la población puede acceder a los servicios de telecomunicaciones a través de los agentes que existen en el municipio que ascienden a un total de 68, repartidos en todos los Consejos Populares incluidos el Plan Turquino.

Tras el impacto de la Covid 19 en Cuba, Etecsa en el país indicó las nuevas medidas para la protección tanto de los usuarios como de los trabajadores, y hasta este minuto nos mantenemos laborando con estos requerimientos”.

Estas medidas fueron implementadas en correspondencia con las orientaciones para el enfrentamiento al virus, por lo que se hace necesario adecuar el proceso de gestión sobre los servicios a través de los canales establecidos.

Para reportar cualquier incidencia o reclamo se debe llamar a estos números: 114 para reparaciones de telefonía fija, 164 para asistencia a la propia, 52642244 asistencia a la Telefonía Fija Alternativa, 52642266 asistencia a la Telefonía Móvil, y 118 información Comercial y Atención a Quejas y Reclamos.

Se gestionarán también las incidencias por el correo electrónico: atencion.usuarios@etecsa.cu. Perfiles institucionales de la empresa en las redes sociales y páginas gubernamentales en internet según lo establecido.

The following two tabs change content below.