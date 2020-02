El Encanto va por más

Mella, Febrero 24. – Trabajadores del Organopónico “El Encanto” se proyectan por tener un mejor año en la producción de hortalizas, plantas medicinales, viandas y demás surtidos agrícolas.

A la entrada de la cabecera municipal se encuentra este organopónico donde más de 50 cámaras, en una hectárea de tierra, son aprovechadas para la siembra.

Lechuga, tomate, zanahoria, perejil, frijol y otras variedades de vegetales son fomentadas allí, a través de una agricultura saludable con el empleo de fertilizantes de origen biológico. Además, según su administrador, Raúl García, cuentan con una parte dedicada a la siembra de frutales y todas las producciones del mismo se destinan al consumo social, en hospitales y comedores de abuelos y se venden a la población en los mercados agropecuarios.

“Tenemos el autoconsumo garantizado, dado que desarrollamos áreas de viandas. Y tampoco nos faltarán las frutas en un futuro, porque estamos insertando plantas frutales, intercaladas con otros cultivos. No obstante, también contamos con plantaciones ornamentales y medicinales”, refirió García.

La producción de alimentos es una prioridad en el municipio, por eso este organopónico y otros que existen en el territorio son seguidos bien de cerca por las autoridades locales para que los mismos cumplan con sus objetivos, todos encaminados a la venta de productos agrícolas saludables al pueblo.

The following two tabs change content below.