Electo Intendente en Mella

Mella, Enero 25. – Durante la XIV Sesión Ordinaria del XVII período de mandato de la Asamblea Municipal del Poder Popular, los delegados de Mella se reunieron para de manera directa designar al intendente del municipio, a partir de la propuesta realizada por la Presidenta del Órgano Legislativo en Mella, Nilvia Echavarría Fuentes, donde también se presentaron los nuevos integrantes del Consejo de la Administración.

Ante la propuesta de Argelia Escalona Rivera, la aprobación de los delegados fue por unanimidad con voto directo.

A partir de este momento el intendente presidirá el Consejo de la Administración y jugarán un papel esencial en la dirección, fiscalización y progreso de las actividades ejecutivas y administrativas de cada localidad, a tono con lo establecido en la Carta Magna Cubana, que aboga por mayor autonomía municipal.

En dicha Asamblea fueron tratados otros temas relacionados con la economía del territorio, la ejecución del presupuesto para este 2020, la Zafra Azucarera y los principales rublos económicos en los que se debe reforzar el trabajo en la etapa.

