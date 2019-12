El Grupo Bayate se vistió de fiesta (+Fotos)

Mella, Diciembre 18. – La provincia de Santiago de Cuba se vistió de gala con las obras de los artistas Naif de todo el país que llegaron hasta el IV Salón de Arte Naif Ruperto Jay Matamoros dedicado al 105 natalicio del investigador Fernando Boytell Jambull y a los 25 años del Proyecto Bayate.

El programa de actividades que dio inicio el 16 de diciembre en la sede de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) comenzó con las palabras de bienvenida del Licenciado Rodulfo Vaillant García, Presidente del Comité Provincial de la UNEAC.

Los artistas e invitados al evento pudieron disfrutar de la exposición colectiva de arte popular de Villa Clara, con título Villa Maravilla, la muestra propuso un recorrido puntual de la creación villareña, con el propósito de establecer un lazo entre los dibujantes desarrollados por Samuel Feijoo, los trabajos validan la tradición asentada en el universo ornamental de Signos.

En un segundo momento el MSc. Rafael Duharte Jiménez, Especialista del Historiador de la Ciudad hizo un recorrido por la vida de Fernando Boytell y enfatizó la importancia de conocer la trayectoria de esta figura.

El evento teórico se enriqueció con las experiencias de proyección comunitaria del Grupo Tarea al Sur de nombre Artistas del Corazón Sagrado presentado por la artista visual cienfueguera Cenia Gutiérrez Alfonso.

Un momento especial, lo tuvo el Panel 25 años de Bayate, que contó con la participación de los fundadores de un proyecto que ubica al municipio Mella en el mapa cultural de Cuba.

La jornada cerró con la exposición itinerante dedicado al aniversario 25 del Proyecto, con título Donde nace la luz. La galería Arte Soy, acogió la muestra conformada por 54 artistas y correspondiente a varios artistas del país.

En un segundo momento seguiremos con los detalles de este evento que llega para celebrar junto a los integrantes del Proyecto “Bayate Ruta para una Historia” del municipio Mella.

El programa teórico correspondiente al segundo día del encuentro comenzó con la presentación del Documental Arte que transforma, como parte de las memorias del III Salón Regional de Arte Naif Ruperto Jay Matamoros.

La Cunyaya es el nombre del Proyecto de Puerto Padre presentado por Pedro Francisco Ramos Batista su coordinador General, demostrando el trabajo cultural que se realiza en esta zona del país. Luego quedó inaugurada la exposición colectiva de artistas ingenuos de Camagüey, bajo el título Guardianes de la Sorpresa en la Librería Ateneo Amado Ramón

El evento cerró con la apertura y premiación del IV Salón Ruperto Jay Matamoros en el Estudio Taller Arte Naif, Bayate. Se entregaron 3 premios y tres menciones de igual categoría consistentes en materiales para la creación artística.

A decir del periodista, poeta y escritor Reinaldo Cedeño Pineda un espíritu común alienta el Iv Salón Ruperto Jay Matamoros, el Proyecto Bayate es el árbol, sostén de la exposición, el evento la consolidación definitiva de un sueño : el de abrazar y hacer visible en un haz, cuanto puede aportar el Arte Naif a la Cultura cubana y Bayate propone humildemente vivirlo juntos.

