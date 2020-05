Cuba Salva

Mella, Abril 30. – El cuerpo de guardia habilitado para atender los casos con Infecciones Respiratorias Agudas en Mella, se estableció en el Hospital Municipal Ezequiel Miranda Días.

El mismo hasta hoy no ha recibido ningún casos sospechoso para la Covid-19 y tiene todas las condiciones para garantizar la atención especializada a cualquier paciente de este virus, aunque ya han tratado a varios casos con afecciones respiratorias que han llegado hasta allí.

Según la Doctora Mailin Tamayo, Directora de este Hospital, en esta institución se ingresan los pacientes remitidos a través de las pesquisas y otros que presenten algún síntoma respiratorio y lleguen hasta el cuerpo de guardia, donde se aíslan para la revisión y observación.

– “Aquí se encuentra el personal capacitado para asegurar este servicio, contamos con el grupo de respuesta rápida, donde están presentes el clínico, la pediatra y el obstetra para la diferenciación del paciente y su mejor atención”- dijo la facultativa.

En Mella está garantizada la atención de salud para cada ciudadano, una de las conquistas de nuestra Revolución, que cuenta hoy con Sistema de Salud de calidad, donde prevalece la vida de cada paciente, a pesar del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de Estado Unidos, que impide la entrada al país de insumos médicos y otras materias primas.

