Cuba es un eterno Baraguá.

Mella, Marzo 15. – Hasta los históricos Mangos de Baraguá llegó una representación del pueblo de Mella junto a las autoridades locales para conmemorar el 142 aniversario de la heroica Protesta donde el General, Antonio Maceo Grajales, se pronunció contra la paz sin independencia que significaba el deshonroso Pacto del Zanjón.

El emotivo acto comenzó con el depositó de una ofrenda floral a nombre de todo el pueblo de Cuba, seguido de las notas del Himno Nacional, marcha redentora que nos guió en nuestras luchas libertarias.

Presidieron el homenaje Nilvia Echavarría Fuentes, Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Presidenta del Poder Popular en Mella, Ángel Luis Muñoz, miembro del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Bertha María Torres, Primera Secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), junto a demás miembros de las organizaciones políticas y de masas y el pueblo del Consejo Popular de Mangos de Baraguá.

Este fue el momento oportuno para hacer entrega del carnet del PCC a trabajadores y jóvenes destacados. Además la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana firmó el plan de trabajo conjunto con los organismos del territorio para cumplir las tareas del trabajo político y antiimperialista a realizar en el presente período.

No faltó el compromiso del pueblo con la Revolución para mantener nuestra obra en voz de Berta María Torres, Primera Secretaria de la UJC, quien tuvo a su cargo las palabras centrales.

Con motivo de honrar nuestra historia, héroes y mártires los Instructores de Arte del Consejo Popular realizaron una presentación cultural con canciones dedicadas a la fecha.

