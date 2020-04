Chequean distribución de módulo de aseo en Mella

Mella, Abril 17. – La distribución del módulo de aseo e higiene, compuesto por jabón de tocador, jabón de lavar, lejía y crema dental se ha estado realizando toda la semana en Mella y la calidad del proceso ha sido chequeado en el Consejo de Defensa con el objetivo de que sea rápido y eficaz.

Según la explicación ofrecida por Ariel Candó, Director de Comercio y Gastronomía en Mella, las primeras bogadas que se surtieron fueron todas las situadas en la zona norte del territorio, el Plan Turquino, los Consejos Populares Palmarito de Cauto y Mangos de Baraguá, y por último Mella y Oscar Lucero.

En la reunión se informó que los productos se irán completando en dependencia de la entrada a la provincia, sobre todo la crema dental, el detergente y la lejía que fueron, las que ingresaron en menor por ciento, mientras que el jabón de lavar y de tocador, se recibió en su totalidad para todos los núcleos del municipio.

Con el objetivo de lograr una distribución más equitativa de los productos de aseo e higiene se han formulado siete módulos que responden a per cápita por núcleo, no a per cápita por consumidores, pues no existe disponibilidad para suplir la demanda.

Victoria Rodríguez Rosales, Presidenta del Consejo de Defensa en Mella, llamó a las autoridades del Comercio a explicar a cada administrador de bodega la importancia de las transparencia en la venta de estos módulos, que se están distribuyendo de esta forma para evitar el acaparamiento y las aglomeraciones de las personas. Así mismo orientó que cualquier ilegalidad que se detecte deberá ser analizada por la Policía Nacional Revolucionaria.

Al cierre de esta semana aún se está vendiendo el módulo de aseo en las distintas unidades y se gestionan los productos faltantes para situarlos según vayan llegando de la provincia.

