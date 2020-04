Centro de Elaboración en Mella ofrece alimentos para llevar (+ Audio)

Mella, Abril 2. – Diversos productos hoy se busca que lleguen a la población mellense a través de la red del Comercio y la Gastronomía, así como en la modalidad de comida para llevar, producidos en el Centro de Elaboración de la cabecera municipal.

Lomo, jamón pierna, pata de cerdo ahumada, croquetas, hamburguesas, picadillo MDM entre otros, además de confituras y dulces forman parte de la gama de ofertas, según refiere Jognis Rodríguez Taylor, administrador del centro.

Ahora como parte de las medidas de protección y para acercar los servicios a la población este Centro de Elaboración está confeccionando alimentos para llevar que la población puede comprar en los horarios de almuerzo y cena.

Este centro perteneciente a la Empresa de Comercio intensifica su labor en estos momentos tomando todas las medidas de protección para sus trabajadores en tres turnos de trabajo, para lograr las producciones en tiempo y con calidad.

A pesar de esta loable tarea, aún se precisa aumentar las producciones de alimentos e incrementar la comida para llevar, según la demanda que no está cubierta en su totalidad.

