Central Julio Antonio Mella marcha favorablemente en la actual contienda azucarera (+Fotos)

Mella, Dic. 7. – Tras realizar con éxito todas las pruebas fabriles , el colectivo de trabajadores de la agroindustria Julio Antonio Mella inició el pasado 2 de diciembre la Zafra azucarera 2019-2020.

Un plan ambicioso y el compromiso de hombres y mujeres que llegan incluso desde otros municipios para desafiar el tiempo y las circunstancias son las motivaciones para superar los sinsabores del incumplimiento del pasado año.

Luis Gabriel Gutiérrez Viamonte, Jefe de la Sala de Control y análisis en el central azucarero, nos refirió que: Antes de iniciar la contienda se tomaron medidas para asegurar el transporte, sin embargo deben fortalecer este punto para el resto de la actividad. El apoyo de los trabajadores ha sido fundamental.

Un plan busca potenciar las bases de la economía en el territorio y para lograrlo se han hecho inversiones significativas en la agroindustria. La inversión en algunos piezas de repuesto para las maquinarias del coloso mellense forma parte de los aseguramientos para cumplir con el plan previsto de la zafra azucarera 2019- 2020.

El central Julio Mella marcha favorablemente en la actual contienda y su colectivo de trabaja se esfuerza para vencer los compromisos productivos. Trabajadores de las diferentes áreas se esfuerzan para llevar adelante y sin contratiempos la tarea.

El trabajo individual favorece los resultados para el colectivo.

