Carga y distribución, nueva prioridad del transporte

Mella, Abril 13. – Desde el pasado sábado se paralizó en todo el país el servicio público de transporte, incluido intermunicipales, ruteros rurales y otras modalidades de traslado de pasajeros estatales y privados, medida que se indicó debido al alcance de la Covid-19 en Cuba.

Esta alternativa persigue lograr que las personas no se muevan de sus localidades y permanezcan en casa en el cumplimiento de las orientaciones dadas para la prevención del coronavirus, teniendo en cuenta que se percibió demasiada movilidad de ciudadanos en el transporte, lo que es un riesgo que se busca evitar.

El servicio que se mantendrá estará solo en función de los trabajadores de actividades priorizadas, productivas y de servicios, todas necesarias y debidamente autorizadas.

Según Carlos Manuel Domínguez Padilla, Director de Transporte en Mella, “estos trabajadores necesarios deben estar bien identificados y cumplir estrictamente las medidas de higiene a la hora de realizar el abordaje. Igualmente refirió que los ómnibus están listos para brindar los servicios pertinentes en la modalidad de alquiler”

Asimismo, se creó a través del Consejos de Defensa del territorio un mecanismo de atención a casos puntuales que puedan presentarse de personas que requieran una movilidad imprescindible y no esté recogida dentro de los casos aprobados para trasladarse por razones de trabajo, sobre ello la Presidenta del Consejo de Defensa en Mella, Victoria Rodríguez Rosales insistió en que “hay que resolver esos casos con prontitud y eficiencia”.

También se sabe que los medios de transporte que quedarán en función de las actividades priorizadas podrán explotar sus capacidades al 50 por ciento, para garantizar la distancia prudencial entre las personas, lo cual se exigirá a los transportes privados que se autoricen a circular.

A partir de este momento el transporte queda a disposición de la distribución de alimentos y todos los medios que se requieran para cumplir con las indicaciones de acercar los productos básicos y otras mercancías a las comunidades.

The following two tabs change content below.