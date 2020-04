Cada Casa será una plaza

Mella, Abril 27. – Se acerca el primero de Mayo, por estas fechas ya se percibían los preparativos para el multitudinario desfile que se programada en cada región del país, plaza y municipio.

La Internacional, himno de los trabajadores del mundo que proclama que: “La tierra será el paraíso bello de la humanidad”, tomaba un protagonismo que erizaba la piel y transmitía la felicidad de esta celebración en Cuba, que desde hace más de 60 años es una fiesta del proletariado, un motivo para agasajar las conquistas alcanzadas.

Este año el primero de mayo se celebrará diferente, con el llamado a quedarse en casa por las medidas de prevención para el enfrentamiento a la Covid-19, serán entonces las plazas nuestras casas, el escenario perfecto para celebrar con la familia y protegiendo la vida que es lo más importante.

La suspensión de las celebraciones masivas de la efeméride fue una de las medidas adoptadas como parte del distanciamiento social destinado a evitar contagios del nuevo coronavirus.

La Central de Trabajadores de Cuba llamó a sus afiliados a celebrar la fecha desde el hogar o en los puestos de trabajo imprescindibles en estos tiempos de pandemia, en busca de iniciativas ciudadanas desde las redes sociales y para el mundo.

Nuestro presidente convocó en su cuenta en la red social Twitte a todos los cubanos a: El Primero de Mayo, a las 8 de la mañana, al mismo tiempo juntos cantemos el Himno Nacional y además regalemos el aplauso que merecen todos los trabajadores que, en sus puestos, en sus casas o en el mundo, trabajan sin descanso para vencer a la pandemia #CubaSalvaVidas #SomosCuba

En este 2020 será distinta la celebración, pero no apagará en ninguna medida la satisfacción de vivir en un país donde se respetan los derechos de los trabajadores, donde todos aportamos para seguir construyendo nuestra obra.

