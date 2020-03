Ante la Covid-19, medidas y eficiencia (+Audio)

Mella, Marzo 26. – El Consejo de Defensa activado en composición reducida desde el pasado martes se reúne diariamente en Mella para analizar el cumplimiento de las medidas preventiva para el enfrentamiento a la Covid 19. En el mismo, Salud Pública presenta el resultado de las pesquisas, la atención a los ancianos y el control que se les realiza a los viajeros que entran a nuestro municipio.

“La pesquisa en el día de hoy consideramos que todavía es baja, hay que seguir buscando conjuntamente con los grupos básicos de trabajo, se pesquisaron 10 379 personas, de ellos fueron detectados con Infecciones Respiratorias Agudas 41, los que en su totalidad han sido evaluados por el equipo médico especializado en este tipo de infecciones«, apuntó el Doctor Orlando Cruz Tamayo, Director de Salud Pública en Mella.

Ya hoy –dijo- se visitaron las Instituciones Sociales, en la Casa de Abuelos se tiene en aislamiento a 5 ancianos con infecciones respiratorias, en el Hogar de Ancianos, de una plantilla de 33 solo hay 2 aislados por este mismo motivo, se puntualiza que los trabajadores sociales le lleven los alimentos hasta el hogar a los que están afiliados a los Comedores del Sistema de Atención a la Familia.

Aumentar las pesquisas en la detección de cualquier síntoma y para el control de todo el paciente que tenga una infección respiratoria aguda es un imperativo en esta localidad, así como la atención y seguimiento a uno de los grupos de riesgo más vulnerables ante la Covid- 19 los adultos mayores, en un municipio como el nuestro que tiene al igual que todo el país una alta ancianidad.

Continuar siguiendo a los ciudades que arriben al municipio de otras latitudes, así educar a la población en el cumplimiento de las medidas y del aislamiento social, asegurar la venta del hipoclorito de sodio a cada núcleo familiar, para el lavado de las manos y la desinfección de superficies, aumentar la venta de los nasobucos que aún es insuficiente la producción local de estas mascarillas de protección y seguir evitando aglomeraciones a la hora de la venta de algún producto, son, entre otros, temas que se están analizando minuto a minuto en el Consejo de Defensa para su cumplimiento con efectividad y eficiencia, en estos momentos, decisivos para la seguridad del pueblo, al que se le pide DISCIPLINA.

