Ahorrar electricidad en tiempos de Covid-19 es vital para el país

Mella, Abril 23. – En estos momentos donde la familia permanece más tiempo en casa hay que promover el ahorro y hacer un uso racional de la electricidad ante el crecimiento de la demanda energética en las viviendas.

Ello ahora mismo constituye más que nunca un baluarte para el sostén de la economía del país en tiempos en que la pandemia, lleva a los hogares a un gran cúmulo de personas, debido a las medidas de aislamiento indicadas por la enfermedad.

Sumado a que los niños y jóvenes reciben orientaciones educativas imprescindibles para mantener el vínculo con la escuela mediante programas televisivos, lo cual incide en un mayor empleo de electricidad en el sector residencial.

Por ello el Consejo de Defensa Municipal remarcó recientemente el llamado a cada miembro de la familia a apagar aquellos equipos electrodomésticos que no sean imprescindibles, así como las luces, pues aún el período en que la COVID-19 nos mantendrá alejados de las rutinas habituales no se puede determinar y el ahorro resulta clave.

También hoy se hace un mayor uso del teletrabajo y el trabajo a domicilio, variantes que ante la contingencia resultan efectiva siempre y cuando se haga de manera responsable y con el consumo de energía necesaria.

Encender solo las luces y equipos imprescindibles puede ser una acción importante para mitigar el aumento del consumo eléctrico.

Un ejemplo de esto es que si cada consumidor del territorio nacional apaga una lámpara de 20 Watts, permite disminuir la demanda eléctrica en 80 megawatts, lo que representan alrededor de 26 toneladas de combustible diésel, el más caro que se utiliza en la generación eléctrica del país.

