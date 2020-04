A los verdaderos héroes de estos y todos los tiempos (+Foto y Audio)

Mella, Abril 21. – Hoy los héroes no vienen en revistas, ni visten atuendos de colores, hoy no los encontramos en grandes producciones cinematográficas o en las historias populares de muchas regiones.

La Covid -19, nos ha mostrado quienes son los verdaderos héroes, quienes, detrás de mascarillas y otros medios de protección, han decido robar vidas que se quiere llevar la pandemia y combatir de frente, sin miedo, para ganar esta contienda mundial.

Y qué decir de los héroes cubanos, los que aplaudimos desde el corazón cada noche y no nos alcanzan las muestras de orgullo para trasmitirles nuestra admiración.

Hoy a través de la magia de la tecnología desde Mella llegué a Venezuela, específicamente al municipio Bruzual, que es uno de los 14 que conforman el estado Yaracuy.

Allí hay un mellense que forma parte de la Brigada Médica Cubana que labora en este sitio, es el Licenciado en Terapia Física y Rehabilitación, Yurileidy Marrero Naranjo quien con gusto nos compartió parte de las tareas que ahora mismo desarrollan en la hermana nación contra la Convid-19. (Audio)

Y cuando hace apenas unos días leí el agradecimiento del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro a los especialistas de la Misión Médica Cubana quienes laboran en el asesoramiento para contener la pandemia y en el pesquisaje en las comunidades más intrincadas en ese país, no podía dejar de contactar con colaboradores y sus familiares, para descubrir sentimientos en tiempos tan complejos como los que estamos viviendo…

La esposa y uno de los hijos de Yurileidy Marrero Naranjo no duraron ante la grabadora para mandarle un emotivo mensaje desde la añoranza y el orgullo. (Audio)

La medicina cubana está poblada de héroes, en este municipio 152 colaboradores están brindando su invaluable aporte en distintas partes del mundo, la mayoría en Venezuela, quienes hoy se unen al enfrentamiento de la pandemia y desde la distancia aprovechan para resaltar la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención, para el abrazo esperado después de este tiempo. (Audio)

Por eso el aplauso, que se funde con el pitazo de la Industria Azucarera en Mella, justo a las nueve de la noche, por eso la admiración a quienes como Yurileidy Marrero Naranjo están en la primera línea. (Audio)

La Covid-19 nos ha mostrado a ellos, los verdaderos héroes de estos y todos los tiempos, los que solo buscan el mejor reconocimiento que existe, una vida salvada.

The following two tabs change content below.