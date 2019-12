Hablando de diabetes. Una batalla por la vida

Mella, Diciembre 14. – Cuba constituye un referente a nivel internacional en la prevención y tratamiento de la diabetes, considerada como una catástrofe mundial en salud. Lo anterior es posible a pesar de las limitaciones que tiene la nación como el no contar con una glucometría de monitoreo continuo o una bomba de infusión de insulina para pacientes que no resuelven con las inyecciones múltiples, por ser dispositivos hechos con tecnología norteamericana.

Hay diversos programas que atienden la diabetes en el embarazo, con equipos multidisciplinarios en los hospitales ginecobstétricos, además de los dirigidos a niños y adolescentes con esta condición crónica.

Las personas pueden vivir con diabetes con una esperanza de vida muy similar a los que no sufren la enfermedad, aunque el padecimiento tributa a las primeras causas de muerte del país y del mundo.

1 de cada 11 personas en el mundo ya tiene diabetes, advierte la OMS

En el Municipio Mella existe un programa de atención priorizada para las personas que padecen la enfermedad, pero se trabaja en la promoción de un mejor estilo de vida que garantice concientizar a las personas de los riesgos que trae consigo la enfermedad.

Con numerosas acciones promocionales, como la realización de glucemias, distribución de folletos, charlas sobre nutrición y conservatorios con la población, los mellenses se acercan hoy un poco más a las causas y consecuencias de la Diabetes.

El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de Noviembre y es esta la campaña más importante del mundo para llamar la atención sobre la enfermedad.

Se celebra en esta fecha para conmemorar el natalicio de Frederick Banting, que, junto con Charles Best, fueron los descubridores de la insulina en 1922., hormona que permite tratar a los enfermos y salvarles la vida.

Cuando la diabetes llama a la puerta de un hogar, todos se van a ver afectados de alguna manera. Bien sea por la respuesta emocional que genere o por la necesidad de cambiar ciertos hábitos.

