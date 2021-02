Testimonio de un periodista y su batalla contra la Covid-19

Sunell Guerrero es periodista y desde hace poco más de un año dirige Radio Titán, en el municipio Julio Antonio Mella. Vive en Palma Soriano, donde el número de casos positivos a la Covid-19 se ha elevado en los últimos meses. Él fue uno de los contagiados, y hoy comparte con Sierra Maestra los momentos más delicados de su lucha contra la enfermedad.

“Desde el primer trimestre de 2020, la Covid-19 es el tema principal de las agendas productivas de los periodistas. Todo nuestro trabajo, de una forma u otra, ha girado en torno al coronavirus, y en la emisora teníamos implementadas las medidas preventivas. Aunque reflejábamos lo que estaba pasando en el país, nunca convivimos con la enfermedad porque en el municipio Mella no hubo casos positivos hasta el mes de diciembre.

“Si bien en Palma Soriano hubo casos confirmados, siempre estuvieron alejados de donde yo resido. Seguí con atención los trabajos en diferentes medios de prensa, donde las personas contagiadas testificaban lo que habían vivido junto a sus familias y sus historias me conmovían, pero nunca imaginé que a mí me tocaría vivir la misma experiencia.

“En la semana del 14 al 20 de diciembre, estábamos enfrascados en los preparativos para conmemorar el aniversario 25 de la fundación de Radio Titán. En esos días había visitado a un familiar, simplemente llegué, saludé, me brindaron un vaso de agua, y por el mismo ajetreo de trabajo me fui enseguida. En ese momento, la dueña de la casa se encontraba con una crisis agudizada de asma, por lo cual se decidió aplicarle un tratamiento y como parte del protocolo, hacerle un PCR.

“El sábado 19, sobre las 5 de la tarde, me encontraba trabajando cuando recibí una llamada de la Primera Secretaria del Partido en el municipio. Me comunicó que esa persona había dado positivo a la Covid-19 y yo era uno de sus contactos. Me indicaron que me aislara dentro de la oficina, hasta que se definiera como se iba a proceder, teniendo en cuenta que yo no vivo en Mella.

“Rápidamente le orienté al custodio de la emisora que iniciara la desinfección del centro, como lo teníamos concebido. Otros trabajadores que estaban laborando colaboraron, e inmediatamente salieron de la entidad. También tuve que dar indicaciones precisas sobre el trabajo, ya que todos sabemos la importancia de los medios de prensa.

“Pese a la conmoción que me provocó la noticia, tenía que mantener la calma y permanecer sereno, así que informé en mi casa el porqué no iba a regresar. Cuando me realizaron la encuesta epidemiológica, realmente me di cuenta de la dimensión del problema: tenía más de 40 contactos, entre compañeros de trabajo, familiares y amistades.

“Antes de la confirmación del diagnóstico, estuve en un centro de aislamiento en Mella. El miércoles 23 de diciembre nos hicieron el PCR y ese mismo día, sobre las 9 de la noche, me comunicaron que 11 personas habían dado positivo y que yo era uno de ellos.

“Es imposible describir lo que se siente en ese momento, me descompensé emocionalmente y mi organismo también. Los síntomas, que no había tenido, comenzaron a aparecer al instante. Pero lo peor es el estado psicológico: solo pensaba en cuántas personas había podido contagiar y lo que esta enfermedad podía traer a sus vidas: mis padres, que son de la tercera edad y con morbilidades asociadas, mi hijo, amistades, compañeros de trabajo, algunos con enfermedades.

“Los días en el centro de aislamiento en Mella no fueron buenos. Sin embargo, al llegar al hospital Ambrosio Grillo me impresionó el trabajo, la juventud y la dedicación del equipo de médicos y enfermeros que laboraron en la sala G, donde yo estaba. Pude ver cómo enfermeros de diferentes municipios de la provincia hacían sus vidas a un lado y ponían todo su empeño en atender a pacientes que no se podían valer por sí solos”, relata.

Sunell tiene treinta y seis años, y no desarrolló síntomas graves, por ello su tratamiento consistió en HeberFERON, administrado de forma intramuscular cada 3 días. “Según la evolución eran de 3 a 4 dosis, acompañado del suministro de vitaminas. En casi todos los pacientes daba reacciones muy fuertes: escalofríos, dolor de cabeza y en los ojos, fiebre, diarreas, vómitos y decaimiento. Incluso al día siguiente de que me lo aplicaran, todavía sentía mucho malestar.

“Cuando di positivo, mis contactos fueron llevados a centros de aislamientos en diferentes municipios de la provincia. Para mi tranquilidad, después de varios días sus PCR fueron negativos. Creo que en ese momento comencé a mejorar. Tuve la suerte que todos los contactos de Palma Soriano estuvieron en el mismo centro: mis padres, mi hermano, mi hijo con su mamá y otras amistades. Mantuvimos una comunicación directa, por teléfono y redes sociales.

“No vivo con mi hijo, pero nuestra relación es estrecha y le dedico todo el tiempo que puedo. Estuve muy preocupado por él, es un niño inquieto y saber que estaba en un lugar donde otras personas podían ser positivas no me dejaba tranquilo. Un momento muy difícil fue cuando leí una publicación suya, diciendo que quería darle un abrazo a su padre.

“En el hospital eran muy estrictos con las medidas de bioseguridad, pero cumpliendo con estas rigurosamente los pacientes podíamos comunicarnos. Entre todos intercambiábamos experiencias y en ocasiones nos tocaba hacer trabajo psicológico con los de la tercera edad, llegaban muy asustados por el peligro que corríamos”, explica.

Este joven periodista se encuentra de alta epidemiológica. Se ha incorporado a sus rutinas habituales, y contribuye a informar al pueblo de Mella. “Hoy me siento bien, con algunas molestias como secuela de la enfermedad, pero me voy recuperando.

“En momentos como los que viví, lo primero es estar sereno ya que son días difíciles, en los que el aislamiento y el proceso natural de la enfermedad pueden desestabilizarnos emocionalmente. Es muy importante mantener un pensamiento positivo y cumplir con todas las indicaciones de las autoridades de salud, pues esto permite recuperarse más rápido y cortar una posible cadena de transmisión.

“Este proceso nos enseña a modificar nuestros hábitos de vida, a ser más estrictos en las medidas de prevención, más cuidadosos con nuestros objetos personales y a compartir de una forma diferente con las personas. Quizá parezca reiterativo, pero lo que puedo aconsejar a la familia cubana es que cumplan con las medidas higiénico sanitarias y mantengan el distanciamiento social. Esa es la única forma de protegernos y detener el rebrote que existe en el territorio nacional”. Próximamente Sierra Maestra expondrá otra experiencia en su familia, durante los difíciles días de aislamiento.

Escrito por Irma Rivera Sánchez/Fotos: Cortesía del entrevistado

Tomado de: Periódico Sierra Maestra

