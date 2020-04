¿Qué hacer ante el Coronavirus?: Niño mellense responde con argumentos (+Audio).

Mella, Marzo 31. – En tiempos de Covid-19, y por toda la información que ha generado este virus que afecta a más del 80 por ciento de todos los países del mundo la percepción del problema de parte de nuestros niños siempre resulta aleccionadora para quienes subestimas el entendimiento de los más chicos.

Sirva esta entrevista en audio para que todos evaluemos la importancia de conversar con ellos sobre el tema, saber que piensan y ofrecerles conocimientos, así como incentivarlos hacia la protección de su salud.

Este es Jan Carlos Piñeiro de solo 5 años, quien desde su ingenuidad ha entendido que no se puede salir, que hay que cuidarse y que el coronavirus lo puede enfermar.

Tomarnos un minuto de nuestro tiempo para escuchar sus palabras es muy importante ahora que debemos permanecer en el hogar. Hagamos de este momento de pandemia global una jornada especial en familia, para pasar tiempos con los que conviven a nuestro lado en casa, y protegernos desde el diálogo, el conocimiento, la información y con el cumplimiento de las medidas higiénicas recomendadas.

