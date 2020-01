Martí vive en cada joven cubano

Mella, Enero 25. – Han transcurrido 25 días de enero, y en este primer mes del año se ha observado en el municipio la labor destacada de los jóvenes en la participación activa para exacerbar la historia de la Patria y la Localidad.

Actos, charlas educativas, matutinos especiales y otras actividades se han llevado a cabo para homenajear al Héroes Nacional de Cuba, José Martí, a propósito de la proximidad del aniversario 167 de su natalicio y en repudio a los actos vandálicos que se perpetraron a la imagen del Maestro.

Los Pinos Nuevos de este terruño santiaguero se proyectan para impulsar el desarrollo económico del municipio, crecer en miembros del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Central Azucarero, Julio Antonio Mella, e incrementar el apoyo a las obras de impacto social.

Otros momentos importantes tiene la juventud mellense hasta el 28 de enero, fecha en que se cumple aniversario del natalicio de José Julián Martí Pérez que nació en La Habana, el 28 de enero de 1853.

La más inmediata es la tradicional Marcha de las Antorchas, en la noche del 27, un gran homenaje de nuestra juventud y todo el pueblo al Apóstol de nuestra independencia, convocatoria que quedó abierta para hacer de esta marcha otra página trascendental de los jóvenes que resaltan el legado y pensamiento que nos dejó, el más universal de todos los cubanos.

