Mella, Enero 28. – En horas tempranas de la mañana de este 28 de enero se realizó un desfile en el que participaron estudiantes de los diferentes Centros Educacionales en Mella, para agasajar al Héroe Nacional de Cuba en representación de la Organización de Pioneros, José Martí (OPJM).

Durante el mismo se realizaron varias presentaciones donde los niños expusieron fragmentos dramatizados de las obras del Apóstol, entre ellas Abdala, uno de los poemas donde Martí refleja el amor a la Patria.

Las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y demás organizaciones del territorio acompañaron a los pioneros en la jornada donde además se realizarán encuentros entre diferentes generaciones sobre la vida y obra del Apóstol, conversatorios, talleres, concursos y exposiciones.

Versos, poesías, cantatas y mucha cultura se respira hoy en Mella, una forma de aseverar que José Martí habita en el corazón de su pueblo.

