Mella, Enero 28. Un sentido tributo de recordación a José Martí, padre de la independencia de la Patria, rindieron trabajadores de Educación en este municipio en el inicio de la Asamblea de Balance del sector, dedicada a enaltecer la memoria del más grande de los políticos cubanos del siglo XIX y autor intelectual de la lucha por nuestra definitiva liberación.

Al intervenir en este encuentro, el profesor Jorge Mengana Romero, asiduo estudioso del Maestro, hizo notar que, en la propia obra escrita de Martí, aparecen ejemplos en los cuales este se pronuncia sobre la necesidad de reconocer los méritos a las personas que los poseen, algo explícito en la frase martiana: ¡Honrar, honra!.

Martí, daba pleno reconocimiento a todo lo que simbolizaba y honraba a ciudadanos que lucharon por la libertad o el bienestar y el progreso de sus pueblos y de sus semejantes.

Por tanto, los Educadores del municipio se proyectan por seguir potenciando el respeto y el conocimiento de la Historia Patria, los Héroes y Mártires de nuestra independencia, única forma de saber de dónde venimos y hacia dónde vamos.

