El bautizo de fuego que dio paso al Ejército Rebelde

Corre el año 1956 hacía solo 3 días un grupo de valerosos hombres habían desembarcado en costas cubanas en el yate Granma. El cansancio a flor de piel , después de varias caminatas decidieron acampar junto a un cañaveral, en Alegría de Pío, municipio de Niquero.

La falta de experiencia en este tipo de misiones dejó al descubierto los pasos de los revolucionarios, al mediodía ya volaban sobre ellos varias avionetas enemigas.

No faltó mucho para que el ejército del dictador Fulgencio Batista los cercara y arremetiera a fuego vivo contra ellos.. Hombres hambrientos, extenuados y algunos hasta enfermos por las duras condiciones del desembarco , las balas enemigas alcanzaron a la gran mayoría, los que sobrevivieron caminaron hasta que la noche les impidió avanzar.

El líder Fidel Castro Ruz trató de reunirlos a todos, pero ello fue en vano, los soldados batistianos buscaban la rendición, pero una voz se oyó: Aquí no se rinde nadie…

Tres de los expedicionarios cayeron en los primeros minutos combate , otros fueron heridos , pero no dejaron de combatir , divididos en grupos se internaron en los montes cercanos , minutos después el cañaveral ardería en llamas.

El combate de Alegría de Pío fue el bautismo de fuego, de los revolucionarios que desembarcaron del yate Granma por Playa las Coloradas, así inició la forja de lo que sería el Ejército Rebelde , el mismo ejército que libró las luchas por la independencia definitiva de la Isla, el mismo que entró victorioso un 1ro de enero de 1959 para celebrar el triunfo revolucionario.

The following two tabs change content below.